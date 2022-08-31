Симферополь, , 17:54 — REGNUM В Крыму власти запретили продажу пиротехники. а также использование беспилотных летательных аппаратов гражданскими лицами. Соответствующий указ подписал сегодня, 31 августа, глава Крыма Сергей Аксёнов.

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По словам Аксёнова, жителям Крыма стоит воздержать от использования пиротехники и гражданских БПЛА на время проведения специальной военной операции.

«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения», — сообщил Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентура киевского режима активизировалась в Крыму и совершает террористические акты. Несколько раз с помощью гражданских БПЛА был атакован штаб Черноморского флота России.