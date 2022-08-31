Прага, 31 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Страны Евросоюза достигли договорённости относительно приостановки облегченного визового режима для граждан России. Такое заявление сделал сегодня, 31 августа, глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге.

Шенгенская виза

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«Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией», — рассказал Боррель.

Также он отметил, что с середины июля ЕС наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, и это «угрожает безопасности этих государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран Евросоюза, в частности страны Прибалтики, Польша и Финляндия, выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз гражданам России. Этот вопрос был поставлен перед всем Евросоюзом. Более крупные страны ЕС, где уровень русофобии чуть ниже, высказались за ограничение в выдаче шенгенских виз гражданам России.

Отмена упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России означает, что для получения визы понадобится больше времени, документов и денег. Плюс увеличится количество поводов к отказу в предоставлении визы.