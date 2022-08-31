Москва, 31 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Экономика России вернется к устойчивому росту благодаря мерам предпринимаемым правительством, бизнесом и человеческому фактору, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Colleen Lane Рост экономики

«На сегодня уже введено семь пакетов санкций против России. Связанные с этим внешнеэкономические риски являются главными рисками для российской экономики.

Необходимость переброски нефтяных и газовых потоков из европейского региона в АТР, отсутствие возможности выхода России на мировой финансовый рынок, «проседание» импорта требуют оперативных мер поддержки отечественной экономики, промышленности, финансовой и банковской системы, домохозяйств.

Правительством осуществляются мероприятия по поддержке промышленности, сельского хозяйства, МСП посредством льготных бюджетных кредитов. ЦБ РФ применяет все инструменты для удержания финансовой и ценовой стабильности.

В ближайшее время будут интенсифицированы работы по импортозамещению. Расширяется поддержка промышленных и медицинских кластеров, технопарков. Российская электроника в ближайшее время получит беспрецедентное финансирование.

Сокращение внутреннего спроса домохозяйств реализуется за счет адресной поддержки населения. Результатом принятых правительством мер уже стало снижение темпов падения и прогноза снижения ВВП с 10% до 4,2%.

Российская экономика вернется на траекторию роста в 2024 году. Многое будет зависеть от итогов создания новой транспортно-логистической инфраструктуры, достигнутого импортозамещения, внутреннего спроса потребителей, человеческого фактора.

Немаловажную роль должен сыграть параллельный импорт. Важнейшим этапом станет достижение технологического суверенитета России в стратегических отраслях промышленности.

К 2024 году Правительство намерено осуществить комплексную цифровую трансформацию экономики и социальной сферы России. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 3,2%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития совместно с другими ведомствами разработало сценарии развития экономики России до 2030 года, целевой сценарий предполагает выход на устойчивый рост уже в 2024 году.

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