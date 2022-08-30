Москва, , 23:43 — REGNUM Минэкономразвития совместно с другими ведомствами разработало сценарии развития экономики России до 2030 года, целевой сценарий предполагает выход на устойчивый рост уже в 2024 году. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба министерства.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве целевого сценария Минэкономразвития рассматривает ускоренную адаптацию российской экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост.

«Сегодня мы продвигаемся именно по этому сценарию, реализовав план первоочередных действий», — заявил глава ведомства Максим Решетников.

Предполагается, что рост экономики будет обеспечен, прежде всего, за счёт внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского. При этом для достижения необходимых темпов потребуется решение ключевых задач и реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.

Как отметили в Минэкономразвития, одним из приоритетных направлений должно стать развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учётом новых потребностей в экспорте и импорте. Второе направление — поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях. Третье — обеспечение технологической самостоятельности. Отдельным приоритетом станет цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и ПО.

Кром этого, задачей правительства станет обеспечение достаточных финансовых ресурсов для необходимого объёма инвестиций и перенастройки экономики, в том числе с учётом закрытия доступа к западному финансированию. Максимальное внимание предполагается уделить поддержке частной инвестиционной активности.

В сентябре об итогах работы, проведённой правительством в рамках стратегических сессий по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, будет доложено президенту России Владимиру Путину, а затем с учётом его поручений в Государственную думу будет внесен проект федерального бюджета на ближайшие три года, отметили в пресс-службе.