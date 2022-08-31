Москва, 31 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Поставки битума из России в Великобритании прекратились, а запасы стремительно заканчиваются. Это привело к увеличению затрат и переносу сроков ремонтных работ. В некоторых случаях ремонт просто не производится из-за нехватки финансирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Ассоциация местного самоуправления (LGA), которая представляет более 350 дорожных муниципалитетов в Англии и Уэльсе, заявила, что многие из ее членов пострадали от 22% скачка стоимости содержания дорог, таких как ремонт выбоин и замена дорожной поверхности. Им просто не хватает выделенных бюджетных средств.

Также из-за стремительного роста цен на энергию и инфляции, счета на эксплуатацию и ремонт уличных фонарей выросли на 38% всего за шесть месяцев. Некоторые муниципалитеты сообщили, что их расходы в этих областях удвоились.

Также расходы на строительство новых дорог и другой местной инфраструктуры, по оценкам, в среднем выросли на 21%, что вынуждает власти искать дополнительные средства и увеличивать инвестиции в данную сферу.

На фоне недостатка финансирования многие дорожные службы уже столкнулись со значительным отставанием в ремонте дорог. По последним оценкам, муниципалитетам потребуется 10 лет и более 12 млрд фунтов стерлингов, чтобы привести все дорожные участки в Великобритании в хорошее состояние.

Чтобы решить эту проблему, новое правительство должно покрыть эти возросшие расходы на советы или рисковать ухудшением дорожных условий или сокращением других услуг.

Такое положение дел показывает, что наряду с домохозяйствами, торговыми и другими производственными предприятиями, страдающими от резкого скачка цен на энергоносители, местные власти также испытывают затруднения.

Более того, происходят массовые увольнения во многих крупных корпорациях, вызванные замедлением роста экономики.

Но всё это только начало. В зимний сезон, когда запасы газа ограничены, между странами ЕС начнется настоящая грызня за энергоресурсы, а альтернативные поставщики — США и арабские страны — задерут цены до небес.

С высокой долей вероятности это приведет к разладу внутри Евроблока и изменению санкционного режима в отношении РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость ремонтно-восстановительных работ для автодорог в Великобритании значительно выросла из-за сокращения поставок битума из России.

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