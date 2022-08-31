Лондон, , 07:50 — REGNUM Стоимость ремонтно-восстановительных работ для автодорог в Великобритании значительно выросла из-за сокращения поставок битума из России в результате антироссийских санкций. Об этом сообщила британская ассоциация муниципальных властей (LGA).

Ремонт дороги Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

«Около 60% битума поставлялось из России и продавалось на европейском рынке», — напомнили в ассоциации.

Однако с началом российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР британским властям пришлось искать альтернативных поставщиков битума. Из-за этого замедлился ремонт дорог в Соединенном Королевстве, а его стоимость значительно выросла. В частности, стоимость ямочного ремонта в Британии выросла на 22%.

В LGA отметили, что для приведения местных дорог в должное состояние потребуется около 12 млрд фунтов стерлингов. При этом на ремонт дорожного полотна уйдет около десяти лет. В ассоциации не исключили, что сроки и затраты могут измениться лишь в сторону увеличения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил жителей страны о «заоблачных» счетах на электроэнергию. По его мнению, новое правительство должно будет ввести дополнительные меры поддержки для домохозяйств, чтобы они не разорились из-за новых тарифов.