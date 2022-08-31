Москва, 31 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Киевский режим попытался возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях, но понёс большие потери. Об этом сообщает 31 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Подразделения ВСУ попытались атаковать населённые пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды, но были отброшены российскими войсками. Противник понёс значительные потери.

Батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ разгромлен в районе села Сухой Ставок в Херсонской области. Российские военные уничтожают его остатки.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась», — отметили в Минобороны.

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