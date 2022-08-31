Херсон, Бывш. УССР, , 09:10 — REGNUM Лидер киевского режима В. Зеленский стал палачом народа, проживающего на территории б. УССР. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, страны Запада выделяют деньги и требуют от Зеленского конкретных действий и контрнаступлений. При этом гибнут обычные люди, которым задурманили головы и загнали в окопы на верную смерть. Сам Зеленский и его прихвостни в окопы не идут.

«Зеленский с радостью и присущим ему артистичным пафосом выполняет роль палача [проживающего на территории б. УССР] народа», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Так, попытка наступления на Херсон обернулась для киевских войск большими потерями и очередным крахом. Обыкновенных жителей выловили и без обучения отправили в горнило войны, добавил он.

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