Москва, 31 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В новых санкционных условиях Россия будет развиваться за счет Дальнего Востока, потому что на границах с регионами ДФО находятся торговые соседи, с которыми сохранились нормальные экономические отношения, об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил полномочный представитель президента Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Во многом сейчас наша страна будет развиваться за счет Дальнего Востока, за счет активизации сотрудничества со странами АТР, потому что все торговые соседи у нас там, все страны, с которыми у нас сохранились нормальные экономические отношения, с той стороны. И если мы не будем развивать на своих дальневосточных территориях инфраструктуру, это скажется и на всей остальной России: у нас просто предприятия остановятся», — сказал Трутнев.

Полпред подчеркнул, что Дальний Восток и раньше имел для России стратегическое значение, а с введением санкций оно увеличилось. Все предприятия, ранее работающие на Европу, развернулись на ДФО, но как отметил Юрий Трутнев, провозных мощностей недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента Юрий Трутнев признал отставание Дальнего Востока в социальном развитии.