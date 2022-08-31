Москва, 31 августа, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Юрий Трутнев в интервью «Аргументам и фактам» признал отставание Дальнего Востока в социальном развитии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Да, есть отставание в социальном развитии, в состоянии инфраструктуры. Президент поставил задачу целевым образом создать специальное министерство и заниматься развитием Дальнего Востока именно потому, что эти деформации есть. Решить их на более 40% территории страны за год или два крайне сложно», — сказал Трутнев

Полпред отметил, что в регионах Дальнего Востока строятся школы, больницы, детские сады, ремонтируются дороги. По линии дальневосточной «Единой субсидии» за три года построено более тысячи объектов социальной инфраструктуры.

Трутнев подчеркнул, что в 2021 году впервые на Дальнем Востоке миграционный приток на 7,4 тыс. человек превысил отток.

«Я бы не стал этим сильно хвалиться, потому что кроме миграционного притока-оттока есть еще рождаемость и смертность. С их учетом пока на Дальнем Востоке население продолжает убывать. Поэтому решить задачу, чтобы в дальневосточных регионах жило больше людей, чтобы макрорегион быстрее развивался, нам еще предстоит», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев при осмотре готовности выставки «Улица Дальнего Востока» к открытию в дни проведения ВЭФ на острове Русский во Владивостоке заявил, что возможно восстановление павильона Дальнего Востока на ВДНХ в Москве.