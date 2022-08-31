Красногорск, , 09:48 — REGNUM В школах Московской области с 1 сентября начнут учёбы 3,2 тысячи детей, приехавших и Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР). Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Дети Донбасса Из личного архива Аексея Алехина

По его словам, для зачисления детей из ЛДНР в школу нет никаких барьеров. Нужен стандартный набор документов: свидетельство о рождении, регистрации и паспорт родителя. Причем это можно сделать дистанционно, через региональный портал госуслуг.

Также Воробьёв уточнил, что 1 сентября 2022 года в школы Подмосковье впервые пойдут 40 тысяч первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданство России получили 14 детей из Донецкой Народной Республики (ДНР).

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