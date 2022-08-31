Пенза, 31 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В восстановленные школы Пологовского района Запорожской области 1 сентября за парты сядут около 2,5 тыс. человек. В новом учебном году занятия будут идти в 17 школах, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, которая взяла шефство над районом.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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В городе Токмак благодаря помощи из Пензенской области успели ко Дню знаний восстановить сильно поврежденное учебное заведение. В школе были разбиты стекла, частично разрушены стены. Был риск, что дети не смогут пойти на занятия в новом учебном году.

ИА REGNUM напоминает, в середине августа в Пологовский район из Пензенской области доставили стеклопакеты, школьную форму, стальные трубы, воду, чтобы к началу нового учебного года жители населенных пунктов смогли остеклить местные школы, а сотрудники местного водоканала заменить пострадавшие объекты и наладить централизованное водоснабжение.

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