Москва, , 15:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Запорожской, Херсонской, Харьковской областей с 1 сентября. Об этом 27 августа сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Президент дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооружённой охраны», — отметил он.

На реализацию данной цели из бюджета России выделено специальное финансирование, добавил он.