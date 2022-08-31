Москва, 31 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Очередной этап гидрографических исследований в Баренцевом море завершило гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич». После завершения 50-дневного похода корабль вернулся на базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич»

Судно «Ромуальд Муклевич» под командованием капитана Руслана Дильмухаметова выполнило комплекс мероприятий, направленных на изучение рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря. Исследовательская группа под руководством лейтенанта Юрия Куликовского собрала сведения, обеспечивающие приведение на уровень современности навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания. Кроме того, были проведены исследования радионавигационных и спутниковых систем.

В рамках комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» выполнило попутные работы. Во время похода судно попало в сложные гидрометеорологические условия, в этой связи выполнить поиск судов конвоя PQ-17 в полном объёме не удалось. Несмотря на это, исследователи обнаружили два других подводных объекта, не показанных на картах, один из которых точно является кораблём-мишенью.

«Это значит, что море стало более безопасным для ведения морского промысла», — отмечают исследователи.

Отметим, что гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» было построено на верфи «Сточня Полноцна им. Бохатерув Вестерплятте» в польском Гданьске. Корабль был передан ВМФ СССР в 1990 году, а в 1991 году его перевели в состав Северного флота.

Напомним, что в августе 1942 года в Диксоне — самом северном посёлке края — произошёл единственный в годы войны морской бой за Уралом. Немецкий «карманный» линкор «Адмирал Шеер» намеревался уничтожить коммуникации Северного морского пути. Он направлялся к Диксону — центру управления перевозками в западном секторе советской Арктики. Моряки Северного флота в неравном бою защитили город и порт, сумели дать отпор вражескому кораблю. В честь подвига моряков-североморцев названы полтора десятка островов Карского моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посёлке Диксон на севере Красноярского края отметили 80-летие героической обороны населённого пункта от немецко-фашистских захватчиков.

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