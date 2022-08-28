Диксон, Красноярский край, , 06:38 — REGNUM В посёлке Диксон на севере Красноярского края отметили 80-летие героической обороны населённого пункта от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

80-летие обороны Диксона. Красноярский край Правительство Красноярского края

Глава региона Александр Усс вместе с местными жителями и представителями общественных организаций почтили память воинов-североморцев. К братской могиле семи погибших моряков были возложены венки, а у подножия горы Южной развёрнута масштабная копия знамени Победы.

27 августа 1942 года к берегам Диксона подошёл немецкий «карманный» линкор «Адмирал Шпеер» и вступил в бой со сторожевым кораблём СКР-19 «Дежнёв» и пароходом «Революционер». Немцы намеревались уничтожить находившиеся в порту суда и высадить десант, однако активное сопротивление советских моряков заставили капитана линкора отказаться от этих планов.

«Конечно, эти события лишь небольшая часть нашей героической истории Великой Отечественной войны. Но в них, как в каплях воды, отражается то, что обеспечило победу советского народа над врагом. Мужество, самоотверженность, способность идти до конца, — эти качества нужны нам как и прежде», — отметил губернатор.

Добавим, что этот эпизод вошёл в числе самых северных сражений Великой Отечественной войны. Диксон стал также единственным местом в Красноярском крае, где проходили боевые действия.