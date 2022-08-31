Москва, 31 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В МИД России рассчитывают, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поможет прекратить провокации ядерной катастрофы со стороны киевского режима, заявила 31 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы рассчитываем, что запланированный на сегодня визит на атомную электростанцию экспертов МАГАТЭ поможет остановить [киевский режим] в их стремлении спровоцировать ядерную катастрофу и прекратить ядерный шантаж», — заявила Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что бездействие стран Европы в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС вызывает тревогу, это «опасная игра».

Читайте также: Захарова назвала позицию ЕС по Запорожской АЭС опасной игрой