Москва, , 10:40 — REGNUM Бездействие стран Европы в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС вызывает тревогу, это «опасная игра», заявила 31 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Совет Федерации

По ее словам, правильным решением может быть прекращение обстрела Запорожской АЭС.

«Для того чтобы объект стал безопасным, надо прекратить его обстреливать. Странно, что взрослые этого не понимают. Эта атомная электростанция находится в центре Европы. Делать вид, что никто не понимает всего комплекса проблем, это очень опасная игра», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат добавила, что неуправляемый режим в Киеве дошел до ситуации, когда использует АЭС в качестве инструмента шантажа.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Энергодара находится Запорожская АЭС, постоянно обстреливаемая бандеровскими боевиками. 31 августа на станцию планируется визит экспертов МАГАТЭ.

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