Москва, 31 августа 2022, 10:40 — REGNUM Бездействие стран Европы в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС вызывает тревогу, это «опасная игра», заявила 31 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, правильным решением может быть прекращение обстрела Запорожской АЭС.
Дипломат добавила, что неуправляемый режим в Киеве дошел до ситуации, когда использует АЭС в качестве инструмента шантажа.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Энергодара находится Запорожская АЭС, постоянно обстреливаемая бандеровскими боевиками. 31 августа на станцию планируется визит экспертов МАГАТЭ.
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