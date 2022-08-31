Брюссель, 31 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Европейский союз приветствует визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, ЕС намерен добиваться полной демилитаризации зоны вокруг станции. Об этом 31 августа заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы полностью поддерживаем [генерального директора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси. Мы призываем к немедленной демилитаризации окрестностей станции — самой крупной атомной электростанции в Европе», — сказал Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бездействие стран Европы в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС вызывает тревогу, это «опасная игра».

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