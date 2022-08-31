Прага, 31 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Финляндия больше не получает газ из России. Заменить его планируется сжиженным природным газом (СПГ). Об этом в Чехии, где проходит неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он напомнил, что между Финляндией и Россией есть газопровод, движение газа по которому было прервано.

«Газ из России в Финляндию не поступает. Мы инвестируем в СПГ-терминал, который будет готов в конце текущего года. СПГ, конечно, будет для нас решением», — цитирует ТАСС главу МИД Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром» в мае заявила, что поставки сырья финской государственной энергетической компании Gasum остановлены полностью. Концерн принял такое решение в связи с тем, что финская сторона отказалась оплачивать поставки в рублях. Газ в Финляндию поступает теперь через Эстонию.

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К сокращению импорта газа из России Финляндия готовилась. Отмечается, что некоторые энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Ряд промышленных предприятий переходит на газ из стран Прибалтики по трубопроводу Balticconnector.