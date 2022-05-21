Москва, , 08:17 — REGNUM Поставки природного газа в Финляндию прекращены Россией 21 мая из-за отказа Хельсинки платить за топливо в рублях, как того требует российская сторона.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский газ перестал поступать в Финляндию в 07:00 мск, как было указано в уведомлении, которое компания «Газпром экспорт» сделала 20 мая.

Министерство занятости и экономики Финляндии подтвердило, что причиной прекращения поставок является отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях. Финская государственная энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как считает, что российская сторона нарушила условия соглашения по долгосрочным поставкам энергоносителей, где валютой для расчётов указан евро.

Отмечается, что Финляндия подготовилась к сокращению импорта газа из России.

«Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector», — поясняет финское ведомство.

Трубопровод Balticconnector позволяет закупать газ у стран Прибалтики, а кроме этого, власти Финляндии планируют поставлять сжиженный природный газ через терминалы в Торнио и Пори и построить ещё один терминал в Хамине. Министерство занятости и экономики также утверждает, что потребности в топливе бытовых потребителей будут удовлетворены в полной мере в любом случае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 7:00 мск 21 мая. Соответствующее уведомление финская государственная газовая компания Gasum получила от ООО «Газпром экспорт».

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