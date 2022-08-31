Анкара, 31 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Турцию не волнует отказ Соединенных Штатов продать Анкаре истребители F-35, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано», — цитирует его портал Haberler.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США направили Турции уведомление об исключении Анкары из программы поставок американских истребителей из-за приобретения республикой российских систем ПВО С-400.

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