Анкара, , 22:58 — REGNUM Грецию обвинил во враждебности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре 30 августа. Он заявил, что США «используют Грецию» против Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Заявив, что Афины бросили «вызов НАТО и её союзникам», преследуя турецкие военные самолёты и используя ЗРК С-300, Эрдоган сказал, что, «как и сто лет назад, мы знаем истинные намерения тех», кто «использует Грецию сегодня».

Это США, и это та страна, которая тратит силы и время Турции, сказал Эрдоган. США предложили Греции самолёты F-35, «которые они нам не дали», тем самым «проложив путь к тому, что российские системы ПВО оказались в одной стране с этими самолетами, которые она (Америка — прим. ИА REGNUM) якобы защищает».

Эрдоган также добавил, что Турция спокойно обойдётся без американских F-35, потому что сама способна производить любой нужный ей продукт.

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Напомним, Турция обвиняет Грецию в том, что греческие ВС РФ 23 августа применили С-300 для захвата и сопровождения истребителей F-16 турецких ВВС.

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