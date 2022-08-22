Владивосток, , 12:48 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев при осмотре готовности выставки «Улица Дальнего Востока» к открытию в дни проведения ВЭФ на острове Русский во Владивостоке заявил, что возможно восстановление павильона Дальнего Востока на ВДНХ в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Павильон Магаданской области на ВЭФ Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Полпред сообщил, что перед поездкой во Владивосток он обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным возможность восстановления павильона Дальнего Востока на ВДНХ.

«Много лет назад павильон Дальнего Востока на территории ВДНХ сильно пострадал от пожара и, увы, не подлежал восстановлению. Глядя на то, что наши коллеги из регионов уже сегодня представили, я понимаю, что нам не придется искать экспозицию», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский завершается подготовка выставки «Улица Дальнего Востока», которая будет работать в дни проведения Восточного экономического форума с 5 по 11 сентября. По оценкам комиссии лучшие павильоны представили Камчатка и Хабаровский край.