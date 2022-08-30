Милан, Италия, , 23:34 — REGNUM Если власти Италии не найдут в кратчайшие сроки порядка 30 млрд евро на компенсации гражданам и предприятиям резкого роста энерготарифов, дело может закончиться «обвалом рынка труда», заявил 30 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Governo.it

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Если нет иного способа, кроме наращивания дефицита бюджета, значит, надо идти и на это, уверен Сальвини.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.