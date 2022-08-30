Бишкек, 30 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. С 1 августа 2022 года в Киргизии увеличили зарплату 58 тысяч работников бюджетной сферы, — об этом сообщает министерство финансов республики.

Киргизский сом

Повышенную зарплату в сентябре начнут получать государственные и муниципальные служащие, работники госучреждений, младший технический обслуживающий персонал, а также вольнонаёмные работники и гражданский персонал силовых структур.

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В ведомстве отмечают, что на повышение зарплат бюджетников потребуется потратить из государственной казны порядка 7 млрд сомов.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 апреля 2022 года в Киргизии повысили заработную плату сотрудникам социальной сферы, учителям, медикам, работникам культуры, спорта и сотрудникам средств массовой информации, финансируемым из государственного бюджета.

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