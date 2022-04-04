Бишкек, , 16:45 — REGNUM В Киргизии с 1 апреля медицинским работникам увеличили должностной оклад на 50%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения сегодня, 4 апреля.

Киргизия. Бригада врачей Med.kg

Теперь для расчета окладов работников бюджетной сферы в республике начали применять единую базовую ставку в размере 7 040 сомов (7 010 по текущему курсу), которую будут использовать для расчета заработной платы.

В ведомстве отмечают, что если сегодня средняя зарплата врача составляет 12 898 сомов (12 845 рублей), то после повышения она вырастет до 19 347 сомов (19 268 рублей). Семейный врач до повышения получал 17 197 сомов (17 126 рублей), а теперь будет зарабатывать в среднем 25 795 сомов (25 689 рублей).

Если средний персонал до повышения имел зарплату в 11 739 сомов (11 691 рубль), то после повышения будет получать в среднем 17 609 сомов (17 537 рублей).

Зарплаты младшего медперсонала обещают увеличить с 9 989 до 14 984 сомов (с 9 948 до 14 922 рублей), а административного персонала — с 14 452 до 21 678 сомов (с 14 393 до 21 589 рублей).

Для того, чтобы выплачивать 80,2 тысячи работникам организаций здравоохранения повышенные зарплаты до конца текущего года потребуется дополнительно около 5 млрд 291 млн сомов (5 млрд 269 млн рублей).