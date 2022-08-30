Москва, 30 августа, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия пока не проявляют большой активности в Арктической зоне. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin.ru Сергей Иванов

«То есть даже при самых каких-то фантастически неблагоприятных сценариях больше половины арктического шельфа принадлежит России. Я не говорю о побережье, это само собой», — отметил Иванов.

По его словам, вступление скандинавских стран в НАТО не связано с претензиями военного блока на арктические территории. Кроме того, Иванов напомнил, что из восьми членов Арктического совета Россия занимает 55% площади Арктики.

Специальный представитель президента добавил, что некоторые страны, в том числе Китай и Индия, хотели бы быть наблюдателями в Арктическом совете, поскольку Северный морской путь очень важен для них.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что попытки НАТО наращивать свою активность в Арктической зоне воспринимаются Россией как поползновение на сферу её жизненных интересов.

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