Донецк, , 17:32 — REGNUM Союзные силы днем 30 августа ведут наступление на Первомайское (Донецкая республика), сообщил в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Один из мостов уже наш, за второй идут бои в данный момент», — отметил военкор.

Село Первомайское расположено западнее Песок, об освобождении этого населенного пункта сообщалось 13 августа.

14 августа в министерстве обороны России сообщили о массовом бегстве солдат ВСУ из Первомайского и Опытного — эти населенные пункты расположены между Песками и Авдеевкой.