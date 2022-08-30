Вучич: Сербия не намерена менять свою политику в отношении России
Белград, 30 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Власти Сербии не намерены менять своей политики в отношении России, заявил президент республики Александр Вучич.
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Александр Вучич
«Что касается санкций, мы высказались еще 190 дней назад — решениями Совета национальной безопасности. Некоторые говорили: они продержатся полтора дня, кто-то сказал — три дня, месяц, три месяца. А они (решения) держатся уже шесть месяцев. Тем самым государство Сербия показывает свою серьезность», — сказал Вучич в своем обращении к народу.
По его словам, последовавшие события подтвердили правильность принятого решения, несмотря на внешнее давление.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что давление Запада на Сербию по вопросу Косово и Метохии происходит на фоне попыток поссорить страну с Россией.
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