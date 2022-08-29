Москва, , 23:30 — REGNUM Давление Запада на Сербию по вопросу Косово и Метохии происходит на фоне попыток поссорить страну с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России 29 августа.

МИД Mid.ru

«Дошло до того, что посол США в Белграде Кристофер Хилл в телеэфире обрушился на сербов с наглыми требованиями взвалить на себя часть «санкционного бремени» (а по сути, добровольно рассориться с Москвой) и понять, наконец, что «настоящие друзья» — исключительно на Западе», — напомнили в ведомстве.

В МИД России считают, что в этой же стилистике выглядит возмущение Хилла недавним визитом в Россию главы сербского МВД Александра Вулина.

«Разве дело американского дипломата оценивать поездки представителей сербского правительства? Своими откровенно хамскими высказываниями на этот счет госдеповец вновь раскрыл глубоко неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда, на основе которой строится российско-сербское сотрудничество, что никак не вяжется с американскими расчетами на монополизацию западных связей с Сербией», — отмечается в сообщении.

Напомним, что министр внутренних дел Александр Вулин недавно посетил Москву и встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Это вызвало волну критики в адрес Сербии со стороны западных СМИ.