Москва, 30 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Исследователями в ходе рейса экспедиции «Арктический плавучий университет-2022» на островах архипелага Земля Франца-Иосифа был выполнен ряд полевых геологических исследований. Специалисты Арктического научного центра при участии сотрудников особо охраняемой природной территории проводили работы на островах Греэм-Белл, Земля Вильчека, Хейса, Алджера и Матильды архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Михаил Сомов» на Северной Двине

«Значение подобных исследований важно для всего арктического региона планеты, они несут международную миссию в вопросе изучения и сохранения биоразнообразия. Научное сотрудничество служит важным стабилизирующим фактором, направленным на развитие туристической инфраструктуры, на укрепление системы особо охраняемых природных территорий, на защиту уникальных экосистем Баренцевоморского региона, памятников культуры», — отметилАлександр Кирилов, директор национального парка «Русская Арктика».

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» сопровождали и обеспечивали безопасность экспедиционных групп во время высадок.

Отметим, что научно-экспедиционное судно Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) «Михаил Сомов» отправилось в очередную экспедицию, в ходе которой корабль доставит на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС топливо, продовольствие, расходные аэрологические материалы, строительные материалы, дизель-генераторные агрегаты и другой груз, а также смену полярников. Экспедиция продлится два месяца.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии совершат переход на научно-исследовательском судне «Протей» из Мурманска в Керчь. Длина маршрута составит около 5 тыс. километров. Во время экспедиции исследователи соберут массив данных для изучения морей и рек европейской части России. Рейс «Протея» продлится до 8 октября.

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