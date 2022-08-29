Архангельск, , 17:14 — REGNUM Научно-экспедиционное судно Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) «Михаил Сомов» отправилось в очередную экспедицию, в ходе которой корабль доставит на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС топливо, продовольствие, расходные аэрологические материалы, строительные материалы, дизель-генераторные агрегаты и другой груз, а также смену полярников. Экспедиция продлится два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Северного УГМС

Научно-исследовательское судно СУГМС «Михаил Сомов» Фото пресс-службы СУГМС

Судно пройдёт по маршруту Северного морского пути до острова Врангеля через Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря, а также через море Лаптевых. В ходе экспедиции специалистами Северного УГМС будет произведено техническое обслуживание вычислительной техники, обновление программных средств, метеорологического оборудования, энергетики и связи. Кроме того, океанологи проведут инспекцию морских станций и нивелировочные работы.

«В рамках проекта 4.8 «Модернизация и развитие гидрометеорологической сети наблюдений за состоянием окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации» подпрограммы 4 «Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике» государственной программы «Охрана окружающей среды» планируется провести большой объем работ на острове Котельный. Туда «Сомов» доставит модули для нового служебно-жилого здания и дизельной МГ-2 о. Котельный ФГБУ «Якутское УГМС». С помощью вертолета Второго Архангельского объединенного авиаотряда модули будут перевезены с судна на станцию и смонтированы. На острове Русский взамен старой будет установлена новая автоматическая метеорологическая станция. На ОГМС им. Ушакова (о. Голомянный) смонтируют новый анеморумбометр М-63м — измерительный прибор, предназначенный для оценки направления и скорости ветра, исходя из величины давления воздушного потока на его подвижную часть», — указано в сообщении.

Помимо этого, в рамках рейса планируется забрать экспедицию Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во главе с Марией Гаврило с МГ-2 Визе, где был реализован проект «Белая чайка-2022» в рамках НИР «Изучение и мониторинг популяции белой чайки как вида-индикатора в условиях высокой изменчивости состояния морских арктических экосистем», а также будет реализован проект «Северность России и этнокультурный потенциал Арктики».

Отметим, что проект «Северность России и этнокультурный потенциал Арктики» направлен на осмысление и концептуализацию идеи северности России в глобальном историко-культурном контексте, где старшим научным сотрудником Центра арктических исследований МАЭ РАН к. и. н. Павлом Филиным будут собраны исторические сведения о полярных станциях и полярниках. Итогом экспедиции станет серия материалов по истории и жизни посещенных станций, которая в перспективе может стать отдельной монографией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научно-экспедиционное судно Северного УГМС «Михаил Сомов» выполнило первый рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Белом и Баренцевых морях, доставив грузы на 36 арктических станций Росгидромета.

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