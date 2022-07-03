Москва, , 18:52 — REGNUM Германии следует перенаправить средства с финансирования поставок вооружений на Украину на помощь домохозяйствам, которые страдают от роста цен на газ. Об этом 3 июля заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Почему речь о дотациях Берлина? Потому что взлёт цен на энергоносители, а соответственно и на отопление — дело рук германского правительства. Оно и должно платить», — заявила Захарова.

«Так в чем проблема, господин Шольц? Платите за свои ошибки. Платите за теплую жизнь для своих граждан, раз у вас хватает денег (а вот совести, увы…) на оплату смерти чужих», — продолжила она.

По её словам, в Германии насчитывается порядка 41 млн домохозяйств, и если предположить, что каждое домохозяйство теперь платит на 200 евро больше за отопление, то дотации от государства должны составить более 8 млрд евро.

«(Сумма) сопоставима с тем, что официальный Берлин переводит Украине, если сложить прямую и непрямую составляющие, оплачивая в том числе убийства славян», — подчеркнула Захарова.