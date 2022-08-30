* Талибы — запрещённая в России организация

Маймана, Афганистан, 30 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В городе Меймене, административном центре афганской провинции Фарьяб, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирные проверки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Повальные обыски начаты во второй половине дня 29 августа в районах Гузаре-Койхана, Арабхана, Гузаре-Афганкот и Заргархана.

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивают только узбекские и арабские районы города.

Напомним, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски в городе Шебарган , административном центре провинции Джаузджан.