* Талибы — запрещённая в России организация

Шибарган, Афганистан, , 11:46 — REGNUM В афганской провинции Джаузджан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирные проверки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джаузджане осматривает большую часть населённых узбеками районов. По словам собеседников, сотни боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дома в четыре часа утра в деревнях Яккабаг, Арабхана и других частях Джаузджана и начали обыски.

Источники сообщают, что радикалы также проверяли мобильные телефоны.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что целью обхода является обеспечение безопасности, источники сообщают, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивают командиров партии «Национальное исламское движение Афганистана» маршала Дустума.

За последние три дня поквартирные проверки начались в провинциях Балх, Кундуз, Саманган и некоторых районах Кабула.