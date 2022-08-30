Москва, 30 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Минпромторг России предлагает отменить (обнулить) налог на прибыль для проектов импортозамещения. Предложения разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина и учитывают мнения участников отрасли, пишут 30 августа «Ведомости».

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Также министерство предлагает почти в четыре раза снизить страховые взносы с 30% до 7,6%, предоставить промышленным кластерам, которые занимаются импортозамещением технологически сложной продукции и предоставить льготные кредиты.

Кроме того, предлагается перевести кластеры в режим налогового мониторинга, отменить плановые и таможенные проверки. Проекты соответствующих нормативных правовых актов с находятся на межведомственном согласовании. Они должны вступить в силу не позднее 1 января 2023 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать параметры нового режима промышленных кластеров.

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