Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать параметры нового режима промышленных кластеров.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Путин поручил к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров, производители там должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.

Глава государства также заявил о необходимости создать механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок.

Одновременно он поручил создать промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.

«Прошу правительство, не затягивая, отработать все детали с банковским сектором, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме», — сказал Путин.