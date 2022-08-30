Москва, 30 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе правительства.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

Так, новогодние праздники будут длиться с 31 декабря по 8 января. Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

Также нерабочими будут дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о новой праздничной дате и выходном дне — День русского языка.

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