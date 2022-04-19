Москва, , 10:18 — REGNUM Законопроект о новой праздничной дате и выходном дне — День русского языка разработали депутаты Госдумы от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Памятник создателям русской азбуки Кириллу и Мефодию в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Она касается введения еще одного праздничного выходного дня в Российской Федерации. Мы предлагаем таковым сделать День русского языка — 6 июня», — сказал Миронов.

Сейчас инициатива актуальна.

«Уже за то, что люди говорят на русском языке за границей, они подвергаются гонениям», — указал парламентарий.

«Мы считаем, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина должен стать государственным праздником и выходным днем», — подчеркнул он.

Законопроект направлен на получение заключения в правительство.

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