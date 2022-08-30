Москва, 30 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Москве по данным на август 2022 года зарегистрировано 772,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что 6% больше, чем год назад, сообщается на портале мэра столицы.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

В реестр субъектов МСП Москвы внесено 416,5 тыс. компаний и 356,3 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). За год юрлиц стало больше на 2,1%, ИП — на 11,1%. В сфере малого бизнеса работают 3,2 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее.

Больше всего представителей МПС насчитывается в сфере торговли, строительстве, информации и связи (почти 70%). Среди юрлиц наиболее популярны следующие сферы деятельности: оптовая торговля и недвижимость.

ИА REGNUM сообщало. в Москве начали принимать заявки на гранты на покупку оборудования для малых предприятий в сферах науки, промышленности и информационных технологий.

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