Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве начался на гранты за покупку оборудования для малых предприятий в сферах науки, промышленности и информационных технологий. Они могут получить грант до 30 млн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Малый бизнес Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Сумма гранта компенсирует затраты на покупку оборудования, совершенную после 1 января 2022 года. Заявки принимаются на сайте Московского инновационного кластера до 16 мая.

В 2021 году гранты получили более 180 предпринимателей, сумма компенсации составила 350 млн рублей. В 2022 году максимальный размер поддержки увеличили с 35% до 50%, а объем гранта — с 10 млн до 30 млн рублей на одно малое предприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по данным на начало апреля 2022 года насчитывается 797 тысяч малых, средних и микропредприятий (МСП).

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