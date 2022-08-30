Оттава, 30 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Канадские власти направят в помощь Пакистану, пострадавшему от наводнений, 5 млн канадских долларов ($3,8 млн). Эти деньги пойдут в том числе на закупку продовольствия, говорится в заявлении МИД Канады.

en.wikipedia.org Порт Гвадар. Пакистан

Министр международного развития Канады Харджит Саджан объявил 29 августа, что средства на оказание гуманитарной помощи выделяются «в качестве поддержки международного реагирования на эту чрезвычайную ситуацию».

Наводнения в Пакистане, как сообщало ИА REGNUM, спровоцировали мощные муссонные ливни. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), пострадали от бедствия свыше 5,7 млн человек. С 14 июня погибли по меньшей мере 1033 человека, ещё 1527 получили ранения и травмы.

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