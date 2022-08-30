Канада выделит $3,8 млн в помощь затопленному Пакистану
Оттава, 30 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Канадские власти направят в помощь Пакистану, пострадавшему от наводнений, 5 млн канадских долларов ($3,8 млн). Эти деньги пойдут в том числе на закупку продовольствия, говорится в заявлении МИД Канады.
Министр международного развития Канады Харджит Саджан объявил 29 августа, что средства на оказание гуманитарной помощи выделяются «в качестве поддержки международного реагирования на эту чрезвычайную ситуацию».
Наводнения в Пакистане, как сообщало ИА REGNUM, спровоцировали мощные муссонные ливни. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), пострадали от бедствия свыше 5,7 млн человек. С 14 июня погибли по меньшей мере 1033 человека, ещё 1527 получили ранения и травмы.
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