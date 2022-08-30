Исламабад, , 07:22 — REGNUM Одна треть территории Пакистана была полностью затоплена в результате наводнений, обрушившихся на страну после начала сезона дождей в июне. Об этом заявила пакистанский министр климата Шерри Рехман в интервью Agence France-Presse.

Клод Моне. Наводнение. 1897

По ее словам, стихийное бедствие смыло дороги, дома и посевы, что создало кризис невообразимых масштабов. Власти страны объявили, что из-за наводнений погибли по меньшей мере 1136 человек, треть из которых составляют дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за международному сообществу за помощью в борьбе с разрушительными наводнениями в стране.

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