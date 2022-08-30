Донецк, 30 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:42 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 августа киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку.

Читайте также: Киевские боевики обстреляли Донецк и Макеевку