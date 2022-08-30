Донецк, 30 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 06:23 (совпадает с мск) — н. п. Георгиевка — н. п. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 6:30 мск киевские боевики обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибра 155 мм.