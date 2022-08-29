Москва, 29 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Ситуация в Косово снова обострилась за последний месяц и подошла к грани межэтнического конфликта. Брюссель в этих условиях беспомощен, говорится в комментарии МИД России, опубликованном 29 августа на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Поводом для обострения стали намерения властей в Приштине заставить косовских сербов заменить личные документы и автомобильные номера на местные к 1 сентября. Это вызвало взрыв недовольства среди сербского населения, возникла угроза прямого столкновения.

«Посреднические потуги Евросоюза, которому Генассамблея ООН еще в 2010 году поручила наладить диалог Белграда и Приштины, снова высветили беспомощность есовцев, нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам», — заявили в российском МИД.

Кроме того, активнее действовать стали США. Они применили старый рецепт с давлением на власти Сербии и шантажом Белграда «утратой европерспектив». Сербское руководство выстояло, продемонстрировав завидную устойчивость суверенного курса во внутренних и международных делах.

Частичный компромисс — отмена требования о замене личных документов — несколько снизил накал ситуации, однако принципиальный вопрос о готовности Запада учитывать законные интересы Сербии применительно к Косово остаётся открытым, добавили в МИД.

В ведомстве напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая чётко определяет территориальную целостность Сербии, а также заверили в готовности Москвы содействовать поиску справедливого решения.

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