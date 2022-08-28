28 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Президент Сербии Александр Вучич очередной раз обманул косовских сербов. Он открыл свободный проезд через территорию центральной Сербии для косовских албанцев, но не договорился об использовании сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии. Теперь сербы должны менять свои регистрационные номера на сепаратистские, а заодно и свои личные документы и водительские права.

Татьяна Стоянович, , 09:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в очередной раз подложил «большую жирную свинью» сербам, проживающим на севере Косово и Метохии. Так один из лидеров Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич прокомментировал решение спора вокруг использования личных документов, выданных Республикой Сербией, на территории сепаратистского Косово, которого Вучич 27 августа достиг с албанскими сепаратистами.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Александр Вучич во время обращения к сербской общественности 27 августа сообщил, что Белград готов разрешить косовским албанцам пересекать административную линию между Косово и центральной Сербией только с албанскими ID, без дополнительных документов, которые им сейчас выдают на КПП сербские органы внутренних дел. При этом Вучич уточнил, что Сербия планирует разместить на всех КПП общие пояснения, согласно которым использование личных документов, выданных Приштиной, разрешается исключительно по практическим соображениям, для упрощения положения физических лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением, достигнутым в 2011 году, и не может быть истолковано как признание односторонне провозглашенной независимости Косово и как согласие Белграда на отказ от резолюции 1244 СБ ООН. Сепаратистские власти в Приштине со своей стороны должны разрешить сербам, проживающим на севере Косово и Метохии, использовать свои сербские ID. При этом Вучич отметил, что по поводу использования автомобильных номеров договорённости достичь не удалось и Приштина с 1 сентября потребует от сербов на севере Косово и Метохии заменить в течение 60 дней свои номера с надписью «КМ» (Косовска Митровица) на номера с надписью «РКС» («Республика Косово»). Позже верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель получил гарантии от премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.

«Президент Вучич смирился с тем, что сербы должны перерегистрировать свои автомобили и взять регистрационные номера сепаратистского Косово. В обмен на это президент Сербии предлагает косовским албанцам свободный проезд через территорию центральной Сербии без каких бы то ни было ограничений, только с документами самопровозглашенного сепаратистского «государства». На самом деле он отдает всё за ничего», — рассказал Якшич.

По словам собеседника ИА REGNUM, Вучич обманывает сербов, когда говорит, что они могут использовать на территории Косово и Метохии сербские документы, удостоверяющие личность, — на самом деле это не так. Чтобы сербы могли получить номера с обозначением «РКС» («Республика Косово» — ИА REGNUM), они должны иметь ID, которое выдает Приштина, уточнил Якшич. Кроме того, если сербы намерены пользоваться своими автомобилями на территории Косово, они должны оформить в Приштине водительские права, добавил он.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Что касается меня лично, я несколько лет назад понял, что президент Сербии постепенно отменит все символы и атрибуты сербского государства на территории Косово и Метохии. Поэтому я еще несколько лет назад зарегистрировал свой автомобиль в одном из городов центральной Сербии, и у меня машина с этими номерами. С другой стороны, если дойдет до того, что мне придется оформлять личные документы сепаратистского Косово, я попрошу, чтобы мне выдали документы в каком-то из городов центральной Сербии, но жить буду здесь, в Косово. Даже в страшном сне мне в голову не приходит оформлять документы так называемого Косово», — рассказал Якшич.

Он добавил, что большинство его соседей и знакомых, проживающих на севере Косово и Метохии, планирует поступить таким же образом. Если бы все они согласились на использование сепаратистских документов, для них это было бы равносильно признанию самопровозглашенной «Республики Косово», сказал Якшич.

Марко Якшич В чем подвох со стороны президента Вучича? Подвох в том, что сербы, как я уже сказал, должны оформить личные документы в Приштине, чтобы получить новые регистрационные номера. Они должны получить права, выдаваемые Приштиной, чтобы сесть за руль собственного автомобиля. Вот так президент обманул сербов. Те сербские документы, о которых он говорит, мы сможем использовать только при пересечении административной линии и на территории центральной Сербии.

Он полагает, что никаких волнений на севере края 1 сентября не будет, так как Вучич обещал представителям международного сообщества — посреднику ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирославу Лайчаку и спецпредставителю США по Западным Балканам Габриэлю Эскобару, что сербы не будут создавать никаких проблем, как бы ни повели себя албанские сепаратисты.

Мирослав Лайчак Greek Ministry of Foreign Affairs

«За десять лет у власти Александр Вучич со своими бандами сломил любое сопротивление косовских сербов. Он заручился поддержкой подконтрольного ему «Сербского списка». Они заявили, что он о может вести переговоры от их имени. Но Вучич эти переговоры ведет таким образом, что в их результате Приштина становится на шаг ближе к оформлению своей «государственности». Напрасно Вучич заявляет, что он никогда не признает независимое Косово. От него здесь мало зависит — намного важнее, что скажет Россия, и ветирует ли она прием Косово в ООН. К сожалению, Вучич за последние десять лет не сделал ни одного шага для того, чтобы вернуть Косово в состав сербского государства, но зато сделал сто шагов для того, чтобы отдалить южный край от Сербии», — подытожил Марко Якшич.