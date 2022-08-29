* запрещённая в России организация

Москва, 29 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ударами по позициям 53-й механизированной бригады и формированиям «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Артемовска уничтожили более 30 киевских боевиков, сообщили 29 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Сосредоточенными огневыми ударами (ВКС) по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по позициям киевских нацистов в Харьковской области было уничтожено свыше 100 боевиков, включая до 20 американских наёмников.

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