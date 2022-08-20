Москва, , 11:01 — REGNUM В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по позициям киевских нацистов в Харьковской области было уничтожено свыше 100 боевиков, включая до 20 американских наёмников. Об этом 20 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — сказал он.

Кроме того, Конашенков отметил, что ударом оперативно-тактической авиации ВКС РФ в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области был уничтожен батальон 110-й бригады теробороны ВСУ, при котором 200 радикалов были убиты и еще не менее 150 ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что преступления киевского режима против жителей ДНР и ЛНР необходимо считать международным преступлением против мира и человечества.