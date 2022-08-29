Москва, 29 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал страны исламского мира традиционными партнёрами РФ. Об этом глава государства заявил 29 августа в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, страны исламского мира являются традиционными партнерами России в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в усилиях по построению более справедливого миропорядка.

«Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию всё более активно привлекается молодежь», — говорится в приветствии главы государства.

Путин также добавил, что Казань выбрали молодежной столицей Организации исламского сотрудничества и это является подтверждением высокого уровня отношений России с этой авторитетной международной структурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова наращивать сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) на основе равенства и взаимной выгоды, отношения Москвы и этих стран находятся на подъёме.

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